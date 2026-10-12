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Главы финских компаний из оборонной области поделились опытом с передовой

Главы финских компаний из оборонной области поделились опытом с передовой

Практический опыт, полученный в сфере военных технологий при работе на территории Украины, представлен украинским политикам финскими компаниями в оборонной сфере Indomitum, Rhoshield и Arctic Ravn, 12 октября сообщает Yle.

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