В ЕС испугались победы на выборах в Словакии пророссийской партии

Выборы в Словакии вызвали опасения в ЕС по поводу будущей внешнеполитической ориентации страны. Партия «Направление — социальная демократия», возглавляемая бывшим премьер-министром Словакии Робертом Фицо, побеждает на выборах в Национальный совет по итогам обработки данных с 98,13% участков.