Илон Макс и Крым

Предприимчивый Маск ухо не заваливает. Он и на укр-е отхватит лакомый кусок, и в России постарается не пропустить... мимо рта...🍰

Alex Nемо

Поскольку автор не подписывается но похоже у него интернет не работает. То он переименовал Такера Карлсона в Такена, теперь вот Маска в Макса... Стоит вообще задуматься над вопросом - а нужен ли такой автор на канале...