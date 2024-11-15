Региональные власти заявили, что крымский полуостров гостеприимно распахнет двери перед деньгами американского инвестора.
Илон Макс и Крым
Комментарии
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Надежда
Предприимчивый Маск ухо не заваливает. Он и на укр-е отхватит лакомый кусок, и в России постарается не пропустить... мимо рта...🍰
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11 час.
Владимир Назанский
Маск не занимается покупкой земли
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9 час.
Alex Nемо
Поскольку автор не подписывается но похоже у него интернет не работает. То он переименовал Такера Карлсона в Такена, теперь вот Маска в Макса... Стоит вообще задуматься над вопросом - а нужен ли такой автор на канале...
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7 час.
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