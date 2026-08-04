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Газета.ру

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Диетолог Королева: арбуз не стоит есть людям с мочекаменной болезнью

Диетолог Королева: арбуз не стоит есть людям с мочекаменной болезнью

Арбуз не следует употреблять людям с мочекаменной болезнью и проблемами с сахаром. Об этом "Радио 1" рассказала специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины, кандидат медицинских наук Маргарита Королева.

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