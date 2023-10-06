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Закон, порядок, государство

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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Новосибирской области

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Новосибирской области

Глава российского военного ведомства проинспектировал летно-испытательную станцию и цех окончательной сборки продукции предприятия, осуществляющего серийный выпуск, ремонт и модернизацию истребителей-бомбардировщиков Су-34.

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