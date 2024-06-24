В Приморье трое человек погибло в ДТП за прошедшие выходные

В Госавтоинспекции опубликовали статистику по ДТП, прошедшим с 22 по 23 июня в Приморском крае. Всего за выходные оформлено 95 аварий, в 15 из которых пострадали люди: три человека скончались, 19 травмированы, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.