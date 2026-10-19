В субботу в 15-30 в Кинешме на улице Правды 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21099», при движении задним ходом совершил наезд на пересекающую проезжую часть 80-летнюю велосипедистку, которая с травмами тела доставлена в больницу.
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