В субботу в 15-30 в Кинешме на улице Правды 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21099», при движении задним ходом совершил наезд на пересекающую проезжую часть 80-летнюю велосипедистку, которая с травмами тела доставлена в больницу.