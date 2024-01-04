Юниор «Феррари» Бермэн: «Я буду готов к «Ф-1» в 2025-м, если позовут»

В этом сезоне Оливер Бермэн продолжит выступать в «Формуле-2», где занял шестое место в 2023-м. На счету 18-летнего юниора «Феррари» титулы в немецкой и итальянской «Формулах-4» в 2021-м и третья позиция в «Формуле-3» годом позже.