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Юниор «Феррари» Бермэн: «Я буду готов к «Ф-1» в 2025-м, если позовут»

В этом сезоне Оливер Бермэн продолжит выступать в «Формуле-2», где занял шестое место в 2023-м. На счету 18-летнего юниора «Феррари» титулы в немецкой и итальянской «Формулах-4» в 2021-м и третья позиция в «Формуле-3» годом позже.

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