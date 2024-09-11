Люди с осложнениями, вызванными диабетом, чаще страдают от заболеваний дёсен

Заболевания дёсен чаще встречаются у людей, страдающих микрососудистыми осложнениями диабета, как показало новое исследование, представленное на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) в Мадриде, Испания, с 9 по 13 сентября.