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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Люди с осложнениями, вызванными диабетом, чаще страдают от заболеваний дёсен

Заболевания дёсен чаще встречаются у людей, страдающих микрососудистыми осложнениями диабета, как показало новое исследование, представленное на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) в Мадриде, Испания, с 9 по 13 сентября.

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