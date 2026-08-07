Названа причина отказа Хорватии в выдаче виз российским гимнасткам на чемпионат Европы

Федерация гимнастики России (ФГР) заявила, что посольство Хорватии в Москве официально уведомило об отказе в выдаче виз девятерым из 65 членов российской делегации на чемпионат Европы по спортивной гимнастике, который пройдет в Загребе.
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