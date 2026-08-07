Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 075 подписчиков

Названа причина отказа Хорватии в выдаче виз российским гимнасткам на чемпионат Европы

Названа причина отказа Хорватии в выдаче виз российским гимнасткам на чемпионат Европы

Федерация гимнастики России (ФГР) заявила, что посольство Хорватии в Москве официально уведомило об отказе в выдаче виз девятерым из 65 членов российской делегации на чемпионат Европы по спортивной гимнастике, который пройдет в Загребе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии