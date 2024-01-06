Ду Кейрос может покинуть «Зенит» в зимнее трансферное окно

Бразильский полузащитник «Зенита» Ду Кейрос в скором времени может перебраться в «Гремио». «Зенит» в нынешнее зимнее трансферное окно может расстаться с полузащитником команды ду Кейросом, сообщает Globo.
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