Снос аварийных деревьев продолжается в Алматы

В Алматы продолжается активная работа по озеленению и улучшению экологической обстановки. Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы, в городе произрастает около 4 миллионов деревьев, однако значительная их часть нуждается в замене - 485 тыс.
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