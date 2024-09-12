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Снос аварийных деревьев продолжается в Алматы

Снос аварийных деревьев продолжается в Алматы

В Алматы продолжается активная работа по озеленению и улучшению экологической обстановки. Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы, в городе произрастает около 4 миллионов деревьев, однако значительная их часть нуждается в замене - 485 тыс.

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