Глава ФАО в РФ прокомментировал мировые цены на продовольствие

Средний мировой индекс продовольственных цен за 2024 год оказался меньше индекса за 2023 год на 2,5%, заявил в интервью «Известиям» глава российского отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Олег Кобяков.