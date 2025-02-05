Глава ФАО в РФ прокомментировал мировые цены на продовольствие

Средний мировой индекс продовольственных цен за 2024 год оказался меньше индекса за 2023 год на 2,5%, заявил в интервью «Известиям» глава российского отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Олег Кобяков.
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