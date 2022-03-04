В МИД Германии призвали оставить в покое белорусов и русских в ФРГ

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок через Twitter обратилась к свои соотечественникам, которые после начала спецопеарции России на Украине стали не просто косо смотреть в сторону проживающих в Германии белорусов и русских, а откровенно хейтить людей.
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок через Twitter обратилась к свои соотечественникам, которые после начала спецопеарции России на Украине стали не просто косо смотреть в сторону проживающих в Германии белорусов и русских, а откровенно хейтить людей.
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