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В МИД Германии призвали оставить в покое белорусов и русских в ФРГ

В МИД Германии призвали оставить в покое белорусов и русских в ФРГ

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок через Twitter обратилась к свои соотечественникам, которые после начала спецопеарции России на Украине стали не просто косо смотреть в сторону проживающих в Германии белорусов и русских, а откровенно хейтить людей.

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