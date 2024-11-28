Итоги проекта «Предшкола» за 2024 год подвели в Подмосковье

Региональный проект «Предшкола: стандарт детского сада» реализуется в Подмосковье с 2022 года. Итоги работы по программе за 11 месяцев подвели на областном на семинаре, где озвучили лучшие практики для подготовки детей к школе.
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