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Билл Симмонс: «Во время матча с «Санз» впервые мелькнула мысль, что Йокич может превосходить Берда в атаке»

Известный журналист Билл Симмонс признался, что его все больше впечатляет центровой «Наггетс» Никола Йокич.

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