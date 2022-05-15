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Салах заявил, что будет готов к финалу ЛЧ против «Реала». Вчера его заменили из-за травмы

Мо Салах считает, что восстановится от травмы к финалу Лиги чемпионов. – Будете ли вы готовы сыграть в Париже через две недели? – Конечно, – ответил Салах.

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