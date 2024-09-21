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Саудовские инвесторы хотят приобрести долю в Евролиге

Как сообщает The Financial Times, инвестиционный фонд SURJ Sports Investment, который управляется саудовским фондом благосостояния The Public Investment Fund, хочет купить долю в самом престижном клубном турнире Старого Света.

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