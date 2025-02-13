«Будет транспортный коллапс». Школу в Соломенном закроют на ремонт

Жители микрорайона Соломенное возмущены тем, что их держат в неведении относительно планов капитального ремонта школы Текст, фото: Елена Малишевская «Школу и детский сад в Соломенном закроют!», — такое сообщение прислала в нашу редакцию жительница микрорайона Екатерина.
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