Полицейскими по подозрению в культивировании конопли и незаконном обороте наркотических средств задержан житель Самарской области

В ходе оперативных мероприятий сотрудникам ОМВД России по Ставропольскому району поступила информация о том, что местный житель 1966 года рождения может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств.
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