Директор Петербургской детской школы искусств имени М. И. Глинки Алла Никитина поддержала программу «Серебряный возраст»

Которую губернатор Петербурга Александр Беглов уже представил президенту России Владимиру Путину В четверг, 11 июля, состоялась встреча президента России Владимира Путина с губернатором Петербурга Александром Бегловым.
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