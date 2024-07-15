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Петербургский дневник

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Директор Петербургской детской школы искусств имени М. И. Глинки Алла Никитина поддержала программу «Серебряный возраст»

Директор Петербургской детской школы искусств имени М. И. Глинки Алла Никитина поддержала программу «Серебряный возраст»

Которую губернатор Петербурга Александр Беглов уже представил президенту России Владимиру Путину В четверг, 11 июля, состоялась встреча президента России Владимира Путина с губернатором Петербурга Александром Бегловым.

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