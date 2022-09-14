В Хакасии своевременно оказанная участковым уполномоченным полиции помощь помогла пенсионерке сохранить здоровье

В дежурную часть ОМВД России по г. Черногорску поступило сообщение о том, что в квартире дома, расположенного в посёлке Пригорск, одиноко проживающая пожилая женщина, страдающая хроническими заболеваниями, не открывает двери.

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