В Хакасии своевременно оказанная участковым уполномоченным полиции помощь помогла пенсионерке сохранить здоровье

В дежурную часть ОМВД России по г. Черногорску поступило сообщение о том, что в квартире дома, расположенного в посёлке Пригорск, одиноко проживающая пожилая женщина, страдающая хроническими заболеваниями, не открывает двери.
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