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Ограничено движение на федеральной трассе Р-257 «Енисей» в Красноярском крае

Из-за непогоды ограничено движение на федеральной трассе Р-257 «Енисей» в Красноярском крае. Как рассказали в Госавтоинспекции, для всех видов транспортных средств временные ограничения вводятся с 44 по 87 километр загородной трассы.

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