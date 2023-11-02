Модульный спортивный зал открыли в деревне Ключи Иркутской област

2 ноября в деревне Ключи Казачинско-Ленского района открылся быстровозводимый арочный спортзал. В мероприятии приняли участие министр спорта Иркутской области Павел Богатырев, мэр Казачинско-Ленского района Сергей Швецов, представители администрации района и жители деревни, сообщает областное правительство.
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