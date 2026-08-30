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Песков рассказал о своих ощущениях при езде на высокой скорости в кортеже Путина

Ощущения Дмитрия Пескова во время поездок в кортеже Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналисту Павлу Зарубину из информационной службы «Вести» о своих ощущениях во время поездок в кортеже Владимира Путина на высокой скорости.

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