ОБСЕ начнет готовить Украину к вступлению в ЕС и НАТО — спецпредставитель

Подготовку Украины ко вступлению в Евросоюз и НАТО будет проводить Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявил недавно назначенный спецпредставитель ОБСЕ по Украине Петр Мареш 12 декабря в интервью «Известиям».