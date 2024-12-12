ОБСЕ начнет готовить Украину к вступлению в ЕС и НАТО — спецпредставитель

Подготовку Украины ко вступлению в Евросоюз и НАТО будет проводить Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявил недавно назначенный спецпредставитель ОБСЕ по Украине Петр Мареш 12 декабря в интервью «Известиям».
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