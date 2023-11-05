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Закон, порядок, государство

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В Хабаровском крае состоялись торжественные мероприятия по случаю присвоения отдельной мотострелковой бригаде ВВО почетного наименования «Гвардейская»

В Хабаровском крае состоялись торжественные мероприятия по случаю присвоения отдельной мотострелковой бригаде ВВО почетного наименования «Гвардейская»

Почетное наименование присвоено за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

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