В Хабаровском крае состоялись торжественные мероприятия по случаю присвоения отдельной мотострелковой бригаде ВВО почетного наименования «Гвардейская»

Почетное наименование присвоено за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.
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