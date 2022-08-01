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Олимпийский чемпион Александр Большунов сменит лыжи на вёсла

Олимпийский чемпион Александр Большунов сменит лыжи на вёсла

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов может выступить на Кубке братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригая и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ, если ему позволит расписание тренировок, заявил РИА Новости Юрий Постригай.

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