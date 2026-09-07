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Пятый канал

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Двое уже погибли: спасатели ищут 10 туристов, пропавших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии

Двое уже погибли: спасатели ищут 10 туристов, пропавших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии врачи делают всt возможное для спасения пострадавших при сходе лавины. В больницу Нальчика доставили троих туристов.

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