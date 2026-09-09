Культурно-досуговый комплекс приглашает людей старшего поколения 11 сентября в 13.00 в кинотеатр "Родина" на Вечер отдыха "Встретимся, вспомним, споём" Вас ждут любимые песни, добрые воспоминания и отличное настроение! Не пропустите! novo_today.