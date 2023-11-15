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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В России хотят готовить врачей со школы и стимулировать на поступление в медвузы

В Госдуме пытаются найти решения для уменьшения кадрового голода в российском здравоохранении В Госдуме ищут пути решения проблемы кадровой политики в медицине, которая в последнее время усугубилась, рассказал "Парламентской газете" депутат Бадма Башанкаев.

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