В России хотят готовить врачей со школы и стимулировать на поступление в медвузы

В Госдуме пытаются найти решения для уменьшения кадрового голода в российском здравоохранении В Госдуме ищут пути решения проблемы кадровой политики в медицине, которая в последнее время усугубилась, рассказал "Парламентской газете" депутат Бадма Башанкаев.