На западе Украины женщины помогли мужчине сбежать от военкомов

Несколько женщин помогли призывнику скрыться от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине), которые пытались его насильственно мобилизовать в городе Берегово Закарпатской области на западе страны.
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