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На западе Украины женщины помогли мужчине сбежать от военкомов

На западе Украины женщины помогли мужчине сбежать от военкомов

Несколько женщин помогли призывнику скрыться от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине), которые пытались его насильственно мобилизовать в городе Берегово Закарпатской области на западе страны.

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