Прогноз курса доллара: эксперты ожидают укрепления рубля до 90 рублей Елена ВайленкоЭксперты, включая известного экономиста и инвестора Владимира Григорьева, предсказывают укрепление рубля до отметки в 90 рублей за доллар к концу 2023 года.
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