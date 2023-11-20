Прогноз курса доллара: эксперты ожидают укрепления рубля до 90 рублей Елена ВайленкоЭксперты, включая известного экономиста и инвестора Владимира Григорьева, предсказывают укрепление рубля до отметки в 90 рублей за доллар к концу 2023 года.