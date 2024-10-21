В Словакии заявили, что оппозиция в Европарламенте хочет мира и диалога с РФ

Депутат Европарламента от Словакии Любош Блаха написал в своем телеграм-канале, что за свой недавний визит в Москву подвергся критике в этом органе Евросоюза и одновременно тем объединил левую и правую оппозицию.
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