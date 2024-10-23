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Профессор Кириленко рассказал, кому необходимо включить инжир в свой рацион

Профессор Кириленко рассказал, кому необходимо включить инжир в свой рацион

Среда, 23 октября. «Крым 24».Осенью наступает долгожданный для многих сезон инжира. Более всего этот экзотический плод известен своей сладостью, однако именно по этой причине его можно употреблять далеко не всем.

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