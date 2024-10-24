СберСтрахование за 9 месяцев застраховала киберриски на 4 млрд рублей

СберСтрахование с января по сентябрь 2024 года застраховала киберриски российских компаний на 4 млрд рублей, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, заявил генеральный директор страховой компании Михаил Волков.
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