Korins.ru
НовостиГлавная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Korins.ru

3 подписчика

СберСтрахование за 9 месяцев застраховала киберриски на 4 млрд рублей

СберСтрахование за 9 месяцев застраховала киберриски на 4 млрд рублей

СберСтрахование с января по сентябрь 2024 года застраховала киберриски российских компаний на 4 млрд рублей, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, заявил генеральный директор страховой компании Михаил Волков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх