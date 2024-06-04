1 июня - День защиты детей!1 июня во многих странах мира отмечается Международный день защиты детей. Это не только один из самых радостных и любимых праздников для детворы, но и напоминание взрослым о том, что дети нуждаются в их постоянной заботе и защите, и что взрослые несут ответственность за них.