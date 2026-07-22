Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя статью в Financial Times (FT) о рестрикциях против Москвы, отметил, что британские СМИ хотят, чтобы европейцы продолжали наносить вред своим собственным интересам.