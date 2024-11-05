Олимпийская «чемпионка» по боксу всё же оказалась мужчиной — медицинское исследование

Издание Le Correspondant со ссылкой на французского журналиста Джаффара Айта Аудиа сообщает, что, согласно медицинским тестам, сданным в 2023 году, олимпийская чемпионка по боксу представительница Алжира Иман Хелиф является мужчиной.
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