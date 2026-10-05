Украинский фронт, главное за сутки: Доброполье полностью окружено, очаги сопротивления остатков гарнизона ВСУ успешно подавляются

1684-й день спецоперации. Удары ВС России по Киеву будут усиливаться ВС РФ имеют успехи юго-восточнее Белозерского и замкнули кольцо окружения вокруг Доброполья, а также продвигаются в центральной части города, сообщает ответственный картодел Lostarmour, ссылаясь на свои источники.
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