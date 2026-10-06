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Царьград

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РЖД не удалось продать Рижский вокзал за 4 млрд рублей в четвертый раз

РЖД не удалось продать Рижский вокзал за 4 млрд рублей в четвертый раз

Аукцион по продаже Рижского вокзала в Москве, принадлежащего РЖД, вновь не состоялся. Как и в предыдущие три раза, не поступило ни одной заявки, несмотря на начальную цену в 4 миллиарда рублей.

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