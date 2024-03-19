В России показали полноприводного конкурента "буханки"

ТАСС/Михаил Терещенко В Москве состоялась международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT, где показали предсерийный полноприводный микроавтобус "Соболь NN", являющийся конкурентом "УАЗ буханки".
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