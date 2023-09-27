МИД: Киев атаковал Севастополь в тесной координации с США и Британией

Global Look Press/Nikolay Gyngazov Атака Киева на Севастополь 22 сентября была осуществлена в тесной координации с США и Британией, заявила 27 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии