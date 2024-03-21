В США арестовали канадца, пытавшегося продать коммерческие секреты Tesla Аген...

В США арестовали канадца, пытавшегося продать коммерческие секреты TeslaАгентство Reuters сообщило об аресте в США гражданина Канады Клауса Пфлюгбейла (Klaus Pflugbeil) при попытке продажи технологий, касающихся производства аккумуляторов, которые принадлежат производителю электромобилей Tesla.
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