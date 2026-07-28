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SPLETNIK

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Джулию Робертс впервые за долгое время засняли с 21-летней дочерью

Джулию Робертс впервые за долгое время засняли с 21-летней дочерью

В сети появилось редкое фото Джулии Робертс с 21-летней дочерью Хейзел: папарацци подкараулили их во время их прогулки по территории спа-отеля в Айдахо, где недавно прошла свадьба племянницы звезды Эммы Робертс.

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