Если почитать надписи на стенах в Судже, то можно понять, что «курская авантюра» для Зеленского стала банальным карательным набегом в духе 11 века [с грабежом и насилием] ©

И кого мы бережём на Окраине??? Мародёров? Русофобов? Террористов???? Что получилось с помилованными бандеровцами в 50х годах? То же самое будет и теперь. Каким НЕбратьям сохраняем жизни???

С

Станислава

А, как вообще могло случиться Курское вторжение бандеровцев, что никто не ничего не видел, что разведка у нас не работает? Это же не сто человек вторглось, а тысячи с тяжелой техникой. Кто за это ответит?????