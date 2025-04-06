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Если почитать надписи на стенах в Судже, то можно понять, что «курская авантюра» для Зеленского стала банальным карательным набегом в духе 11 века [с грабежом и насилием] ©

Если почитать надписи на стенах в Судже, то можно понять, что «курская авантюра» для Зеленского стала банальным карательным набегом в духе 11 века [с грабежом и насилием] ©

Интересное наблюдение. Оказывается, вслед за ВСУ в курскую область потянулись банды мародеров из Сумской области.

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Комментарии
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M
Malina
И кого мы бережём на Окраине??? Мародёров? Русофобов? Террористов???? Что получилось с помилованными бандеровцами в 50х годах? То же самое будет и теперь. Каким НЕбратьям сохраняем жизни???
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8 час.
С
Станислава
А, как вообще могло случиться Курское вторжение бандеровцев, что никто не ничего не видел, что разведка у нас не работает? Это же не сто человек вторглось, а тысячи с тяжелой техникой. Кто за это ответит?????
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7 час.
Вячеслав Денисов
Никто не ответит! Главные виновники - самое высшее военное начальство. В итоге все виновные будут награждены за &quot;успешное выдавливание&quot;!..
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6 час.
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