Если почитать надписи на стенах в Судже, то можно понять, что «курская авантюра» для Зеленского стала банальным карательным набегом в духе 11 века [с грабежом и насилием] ©
Интересное наблюдение. Оказывается, вслед за ВСУ в курскую область потянулись банды мародеров из Сумской области.
Комментарии
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И кого мы бережём на Окраине??? Мародёров? Русофобов? Террористов???? Что получилось с помилованными бандеровцами в 50х годах? То же самое будет и теперь. Каким НЕбратьям сохраняем жизни???
А, как вообще могло случиться Курское вторжение бандеровцев, что никто не ничего не видел, что разведка у нас не работает? Это же не сто человек вторглось, а тысячи с тяжелой техникой. Кто за это ответит?????
Никто не ответит! Главные виновники - самое высшее военное начальство. В итоге все виновные будут награждены за "успешное выдавливание"!..
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