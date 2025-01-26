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Зеленский счел бесперспективными европейские гарантии для Украины без США

Зеленский счел бесперспективными европейские гарантии для Украины без США

Президент Украины Владимир Зеленский считает бесперспективными гарантии для Украины от европейских стран без участия США, при этом он назвал маловероятной готовность администрации главы Белого дома Дональда Трампа взять на себя такие обязательства.

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