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Русская весна

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О происходящем на фронте и в тылу — мнение офицера

О происходящем на фронте и в тылу — мнение офицера

Депутат и военкор Андрей Медведев поделился перепиской с другом- офицером, который командует штурмовиками, воюя с 2022 года.

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Andrey B-V
ЛЮЧЕВЫЕ ФРАЗЫ НАСТОЯЩЕГО ВОЕННОГО, НЕ ДИВАННОГО &quot;ЫКСПЕРТА&quot;, А СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА С ЛИНИИ БС - &quot;..Но не паникуйте блин, дайте повоевать, мы можем.(именно МОЖЕМ!!!); На фронте мы точно не проиграем(!!!); А если тыл в целом перестанет паниковать, то точно, победа будет за нами».
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