О происходящем на фронте и в тылу — мнение офицера

AB

Andrey B-V

ЛЮЧЕВЫЕ ФРАЗЫ НАСТОЯЩЕГО ВОЕННОГО, НЕ ДИВАННОГО "ЫКСПЕРТА", А СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА С ЛИНИИ БС - "..Но не паникуйте блин, дайте повоевать, мы можем.(именно МОЖЕМ!!!); На фронте мы точно не проиграем(!!!); А если тыл в целом перестанет паниковать, то точно, победа будет за нами».