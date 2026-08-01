– E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! ShaboS – ? Since the **sweep of the high from July 10**, ES has been moving lower.
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– E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! ShaboS – ? Since the **sweep of the high from July 10**, ES has been moving lower.