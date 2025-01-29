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Петербургский дневник

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Опрос показал, что граждане США недовольны некоторыми шагами Трампа

Опрос показал, что граждане США недовольны некоторыми шагами Трампа

Уровень поддержки президента составляет 45 процентов Рейтинг одобрения американцами президента Соединенных Штатов Дональда Трампа снизился на два процентных пункта за прошедшую неделю и теперь составляет 45%, при этом большинство жителей США не одобряют переименование Мексиканского залива и экологическую политику Трампа, однако поддерживают ограничение нелегальной миграции, следует из опроса, который был проведен агентством Reuters и исследовательской компанией Ipsos.

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